"The Son", il thriller-drama con Hugh Jackman implode per eccesso di prevedibilità (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un film che racconta di tensioni familiari e depressione accenna alle responsabilità dei genitori e alla subdola ineluttabilità di certe forme di dolore, ma non commuove come vorrebbe Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un film che racconta di tensioni familiari e depressione accenna alle responsabilità dei genitori e alla subdola ineluttabilità di certe forme di dolore, ma non commuove come vorrebbe

