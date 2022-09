Stellantis | De Palma Fiom | “Se non ci sarà un incontro sindacati-Tavares | andremo noi a Parigi Vogliamo il confronto prima dello scontro”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Se entro un tempo plausibile non ciuntra ie l’ad di(Carlosndr.) lancio un appello alle altre organizzazioni sindacali perché siamo noi ad organizzare i lavoratori e i delegati degli stabilimenti per andare aad incontrarlo.ildi arrivare allovogliano il”, sono le parole del leader della, Michele De, a margine della festa del sindacato torinese riferite alla situazione di. “È importante che le istituzioni abbiano chiamato ad un dialogo l’ad di, c’è solo un piccolo problema che ...

"È importante che il sindaco di Torino e il governatore del Piemonte abbiano chiamato al dialogo l'amministratore delegato di- spiega De- ma c'è un problema: non è previsto un ...Così Michele Di, segretario nazionale della Fiom, in merito alla volontà del sindacato dei metalmeccanici di incontrare i vertici del gruppo. sat/gtr Sponsor Stellantis: De Palma, Tavares ci incontri o andremo a Parigi "Se non c'è un dialogo, proveremo ad andarlo a prendercelo. Andare a Parigi non è una provocazione, è la ricerca di un dialogo". Così Michele Di Palma, ..."Se entro un tempo plausibile non ci sarà un incontro tra la rappresentanza sindacale tutta e Tavares andremo noi a Parigi a incontrarlo". Lo afferma Michele De Palma, segretario generale della Fiom, ...