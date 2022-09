Spalletti contro Klopp: le probabili scelte dei due tecnici per Napoli-Liverpool (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si parte da stasera per la nuova avventura in Champions League del Napoli, competizione alla quale non partecipava da due anni. Nuova avventura appunto, ma vecchi rivali. Nel Gruppo A in cui è stato sorteggiato, infatti, il Napoli incontra nuovamente il Liverpool, per la terza volta di fila nella fase a gironi. La partita avrà luogo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00. I probabili undici di Spalletti Per questo match contro la formazione inglese, il tecnico Luciano Spalletti parte dal classico 4-3-3, più volte riproposto in questo avvio di stagione. I dubbi sulle condizioni di Victor Osimhen, che ha accusato un risentimento dopo Lazio-Napoli nell’allenamento di lunedì, lo pongono in ballottaggio con Giacomo Raspadori, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Si parte da stasera per la nuova avventura in Champions League del, competizione alla quale non partecipava da due anni. Nuova avventura appunto, ma vecchi rivali. Nel Gruppo A in cui è stato sorteggiato, infatti, ilincontra nuovamente il, per la terza volta di fila nella fase a gironi. La partita avrà luogo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00. Iundici diPer questo matchla formazione inglese, il tecnico Lucianoparte dal classico 4-3-3, più volte riproposto in questo avvio di stagione. I dubbi sulle condizioni di Victor Osimhen, che ha accusato un risentimento dopo Lazio-nell’allenamento di lunedì, lo pongono in ballottaggio con Giacomo Raspadori, ...

