Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna | “Il rapporto resta…”

angelomangiante : Forza Sinisa. ?? #Mihajlovic - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A #Bologna, esonerato Sinisa #Mihajlovic #SkySport #SkySerieA - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. Lo si apprende da fonti vicine alla società rossoblù. La diri… - Matador1337 : RT @nicolagelsomino: @peppeiannicelli Sinisa #Mihajlovic ci ha fatto capire molto bene in questi mesi di potere e voler continuare il suo l… - Carlino_Bologna : Bologna Fc, Sinisa Mihajlovic esonerato: 'Datemi altro tempo'. Ma il club ha detto no -

' Si interrompe oggi il rapporto professionale tra il Bologna Fc 1909 e. Una decisione che purtroppo si è resa inevitabile, nonostante il forte legame affettivo che si è creato con la società e tutta la città in questi tre anni e mezzo emozionanti e ...In taglio alto un commento sull'esonero di: ' Via, così non si fa '. Sulla prima di Tuttosport c'è la foto dell'ultimo arrivato Leandro Paredes: ' Coraggio, Juve! ' è il titolo in ...CALCIOMERCATO - Arriva l'esonero per l'allenatore serbo che dice no alle dimissioni, consapevole di aver svolto un buon lavoro alla guida del Bologna.Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna. La dirigenza felsinea ha offerto la panchina a Roberto De Zerbi.