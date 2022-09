Piero Chiambretti: “Juric allenatore perfetto per il Torino” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Piero Chiambretti senza peli sulla lingua: Torino e Juric, un connubio perfetto. Il noto conduttore televisivo, che abbiamo intervistato di recente in esclusiva, ha parlato del Torino di Juric, sua squadra del cuore. Ma anche di Milan, Inter e Juventus. Piero Chiambretti è stato proprio uno dei protagonisti dell’ultimo Premio Cesarini (2022), cerimonia di gala in ricordo dell’ex Juventus Renato Cesarini, ‘creatore’ della Zona Cesarini. Ecco le sue dichiarazioni, non prive di grande ironia. Piero, cosa ne pensi di questo Milan campione d’Italia in carica? “Nessuno ci credeva, l’unico forse era solo Pioli. Gli stessi giocatori pensavano di essere forti ma non a questi livelli, la cosa più interessante di questo ... Leggi su danielebartocciblog (Di mercoledì 7 settembre 2022)senza peli sulla lingua:, un connubio. Il noto conduttore televisivo, che abbiamo intervistato di recente in esclusiva, ha parlato deldi, sua squadra del cuore. Ma anche di Milan, Inter e Juventus.è stato proprio uno dei protagonisti dell’ultimo Premio Cesarini (2022), cerimonia di gala in ricordo dell’ex Juventus Renato Cesarini, ‘creatore’ della Zona Cesarini. Ecco le sue dichiarazioni, non prive di grande ironia., cosa ne pensi di questo Milan campione d’Italia in carica? “Nessuno ci credeva, l’unico forse era solo Pioli. Gli stessi giocatori pensavano di essere forti ma non a questi livelli, la cosa più interessante di questo ...

zazoomblog : Piero Chiambretti: “Juric allenatore perfetto per il Torino” - #Piero #Chiambretti: #“Juric - angiuoniluigi : RT @leggoit: Piero Chiambretti, cuore di papà: vacanze in relax con la figlia Margherita. «Lei mi aiuta col mio programma» - leggoit : Piero Chiambretti, cuore di papà: vacanze in relax con la figlia Margherita. «Lei mi aiuta col mio programma» - infoitcultura : Piero Chiambretti: “Riparto da mia figlia e altri 100 bambini” - infoitcultura : Piero Chiambretti estate da papà dopo la bufera sull'assegno di mantenimento ridotto -