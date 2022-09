Napoli-Liverpool, ultime notizie su Osimhen: sull’infortunio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa sera si giocherà Napoli -Liverpool, partita fondamentale che segnerà il debutto stagionale in Champions League per gli azzurri di Spalletti. I partenopei sono pronti per la sfida contro la squadra di Klopp ma a tenere banco è ancora la condizione di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano aveva accusato un affaticamento muscolare che aveva messo in dubbio la suo presenza nel match di stasera e le sue condizioni saranno chiarite soltanto in mattinata. Osimhen Napoli Liverpool Chiaramente Luciano Spalletti spera di poter contare su quella che è una delle punte di diamante del Napoli, tuttavia nessuno se la sente ancora di sbilanciarsi e fare previsioni. Secondo il Corriere dello Sport Osimhen dovrebbe scendere in campo questa sera al ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Questa sera si giocherà, partita fondamentale che segnerà il debutto stagionale in Champions League per gli azzurri di Spalletti. I partenopei sono pronti per la sfida contro la squadra di Klopp ma a tenere banco è ancora la condizione di Victor. L’attaccante nigeriano aveva accusato un affaticamento muscolare che aveva messo in dubbio la suo presenza nel match di stasera e le sue condizioni saranno chiarite soltanto in mattinata.Chiaramente Luciano Spalletti spera di poter contare su quella che è una delle punte di diamante del, tuttavia nessuno se la sente ancora di sbilanciarsi e fare previsioni. Secondo il Corriere dello Sportdovrebbe scendere in campo questa sera al ...

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - Corriere : Spalletti, incidente in auto: operato. Domani in Champions con un tutore - sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - ilpost : Gli avvertimenti del Liverpool ai suoi tifosi in trasferta a Napoli - lazio_magazine : CDS - Napoli-Liverpool, la probabile formazione: Politano unico cambio rispetto alla Lazio -