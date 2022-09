Monza, uomo tenta una violenza sessuale in centro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un 25enne marocchino è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una donna in pieno centro a Monza, salvata dagli agenti di polizia Una donna, lo scorso lunedì 5 settembre, è stata aggredita in pieno giorno nel centro di Monza. Un giovane di 25 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dagli agenti di Polizia dopo essere stato colto sul fatto. Secondo quanto emerso, la vittima stava camminando in via Pavoni verso le ore 12, quando è stata aggredita alle spalle. L’uomo l’ha spinta contro il muro e ha tentato di abusare di lei. Ne è nata una piccola colluttazione e quando la donna è riuscita a svincolarsi, è fuggita verso una pattuglia della Polizia per chiedere aiuto. Leggi anche: MILANO, MACCHINA IN FUGA VIENE FERMATA DAI CARABINIERI. DUBBI ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un 25enne marocchino è stato arrestato dopo averto di violentare una donna in pieno, salvata dagli agenti di polizia Una donna, lo scorso lunedì 5 settembre, è stata aggredita in pieno giorno neldi. Un giovane di 25 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dagli agenti di Polizia dopo essere stato colto sul fatto. Secondo quanto emerso, la vittima stava camminando in via Pavoni verso le ore 12, quando è stata aggredita alle spalle. L’l’ha spinta contro il muro e hato di abusare di lei. Ne è nata una piccola colluttazione e quando la donna è riuscita a svincolarsi, è fuggita verso una pattuglia della Polizia per chiedere aiuto. Leggi anche: MILANO, MACCHINA IN FUGA VIENE FERMATA DAI CARABINIERI. DUBBI ...

LaStampa : Monza, uomo ai domiciliari chiede e ottiene di tornare in carcere perché non sopporta più la moglie - 361_magazine : Monza, uomo tenta una violenza sessuale in centro - Damianodanny1 : Monza, violenza sessuale pieno giorno arrestato marocchino ai danni di una ragazza. lunedì stava parlando telefoni… - resistenzasvran : Monza, violenza sessuale in centro città: arrestato un uomo - TGCom24 - bizcommunityit : Monza, violenza sessuale in centro città: arrestato un uomo -