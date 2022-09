(Di mercoledì 7 settembre 2022) Qui Zingonia.di mercoledì contro il(Serie D) Gasperini lascia a riposo i titolari di Monza. Finisce per 5-1 con doppietta di Scalvini e reti di De Nipoti, Maehle e Boga.

webecodibergamo : L’Atalanta «2» segna cinque gol nell’amichevole con il Sant’Angelo - MaliciMaurizio : RT @bagnariol_luca: Sampdoria Atalanta. Leris si libera regolarmente di Maehle, che cade perdendo il confronto fisico. La Samp segna l’1-0,… - AndreasolazziAs : RT @bagnariol_luca: Sampdoria Atalanta. Leris si libera regolarmente di Maehle, che cade perdendo il confronto fisico. La Samp segna l’1-0,… - TheShrimp1900 : RT @bagnariol_luca: Sampdoria Atalanta. Leris si libera regolarmente di Maehle, che cade perdendo il confronto fisico. La Samp segna l’1-0,… - Bonner_one : RT @bagnariol_luca: Sampdoria Atalanta. Leris si libera regolarmente di Maehle, che cade perdendo il confronto fisico. La Samp segna l’1-0,… -

L'Eco di Bergamo

Commenta per primo Anche2 vince e convince nel test sul campo principale di ...sul campo principale di Zingonia contro'... Il Primavera De Nipoti cala il tris, Maehleil poker e Bogadi ...La squadra di Sarri parte benissimo esubito'1 - 0 con ...in testa in solitaria Continua la corsa dell', ... L'Atalanta «2» segna cinque gol nell'amichevole con il Sant'Angelo