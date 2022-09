Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz nemici amici (Di mercoledì 7 settembre 2022) Comunque vada, la notizia ce l’abbiamo già: il prossimo campione degli Us Open sarà un novizio assoluto nella storia dei vincitori di un torneo dello Slam. Del resto, il cemento di Flushing Meadows, negli ultimi anni, è stato il territorio prediletto per il nuovo che avanza: un anno fa Medvedev frenava sul più bello le ambizioni da Grande Slam di Novak Djokovic, mentre nel 2020 Thiem si era aggiudicato la finale degli inattesi con Zverev. Sono state le uniche due macroscopiche eccezioni in un albo d’oro degli Slam che, dal 2015 in avanti, non annovera nomi al di fuori dei soliti – Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka. Dal 2004 a oggi, sono stati disputati 75 tornei dello Slam: gli Us Open di quest’anno sono appena il terzo torneo in cui, ai quarti, non c’è nessuno dei Big Three – dopo gli Us Open 2020 e il Roland Garros 2004. È evidente che, tra la lunga assenza di Federer, i ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Comunque vada, la notizia ce l’abbiamo già: il prossimo campione degli Us Open sarà un novizio assoluto nella storia dei vincitori di un torneo dello Slam. Del resto, il cemento di Flushing Meadows, negli ultimi anni, è stato il territorio prediletto per il nuovo che avanza: un anno fa Medvedev frenava sul più bello le ambizioni da Grande Slam di Novak Djokovic, mentre nel 2020 Thiem si era aggiudicato la finale degli inattesi con Zverev. Sono state le uniche due macroscopiche eccezioni in un albo d’oro degli Slam che, dal 2015 in avanti, non annovera nomi al di fuori dei soliti – Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka. Dal 2004 a oggi, sono stati disputati 75 tornei dello Slam: gli Us Open di quest’anno sono appena il terzo torneo in cui, ai quarti, non c’è nessuno dei Big Three – dopo gli Us Open 2020 e il Roland Garros 2004. È evidente che, tra la lunga assenza di Federer, i ...

