Inter, Inzaghi: “Sabato con il Torino giocheranno Handanovic, Barella e De Vrij” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Le scelte un segnale per lo spogliatoio? Non volevo mandare nessun segnale, io sono l’allenatore e devo fare tante scelte. A breve saremo di nuovo in campo col Torino, stasera ho deciso di far riposare De Vrij, Handanovic e Barella che erano tra quelli che avevano giocato di più e penso che Sabato rientreranno”. A dirlo è l’allenatore dell‘Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa post partita di Inter-Bayern Monaco, match che ha visto l’esordio dal primo minuto di Andre Onana. “Scelta di Onana definitiva? Assolutamente no, dipenderà dalle partite e Sabato con il Torino giocherà Handanovic”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Le scelte un segnale per lo spogliatoio? Non volevo mandare nessun segnale, io sono l’allenatore e devo fare tante scelte. A breve saremo di nuovo in campo col, stasera ho deciso di far riposare Deche erano tra quelli che avevano giocato di più e penso cherientreranno”. A dirlo è l’allenatore dell‘, Simone, nella conferenza stampa post partita di-Bayern Monaco, match che ha visto l’esordio dal primo minuto di Andre Onana. “Scelta di Onana definitiva? Assolutamente no, dipenderà dalle partite econ ilgiocherà”. SportFace.

Inter : ?? A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi… - FcInterNewsit : ?? NOI SIAMO L'INTER! Ecco l'undici TITOLARE scelto da mister Inzaghi per l'esordio in Champions League contro il Ba… - Inter : Simone Inzaghi commenta così la sfida ?? - Giuseppe_Orsin5 : @Inter Ma siamo sicuri che Inzaghi riesce a vedere e capire cosa succede in campo, dalle sue dichiarazioni sembra c… - AndreSuspended_ : RT @sportface2016: #Inter, #Inzaghi: 'Scelte? Nessun segnale. Sabato giocheranno #Handanovic, #Barella e #DeVrij' #InterBayern https://t.c… -