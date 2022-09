Ianaro Pd | “Valorizzare i nostri giovani e fare scelta giusta per loro futuro”

Fremondoweb

... interviene l'Onorevole Angela: "La Salute pubblica è un obiettivo raggiungibile con la ... nella sua sicurezza e nella sua accessibilità, ela ricerca come azione trasversale ...L'onorevole Angela(PD), contattata da true - news.it, chiede al Ministero tempi certi: "... peril ruolo della genomica per la salute pubblica nonché per sostenere le nuove ... Elezioni, Ianaro: "Valorizzare i nostri giovani e fare scelta giusta per loro futuro" Comunicato Stampa “Se c’è un bene che manca più all’Italia rispetto ad altri Paesi sono i giovani. Se c’è un bene che l’Italia valorizza meno rispetto alle altre economie avanzate sono le nuove genera ...“Il ruolo che il Partito Democratico ricopre in questo momento – scrivono i Giovani Democratici – è di centrale importanza per far sì che per i prossimi 5 anni possa esservi al governo di questo Paese ...