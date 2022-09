I rinvii del lancio di Artemis non sono un fallimento (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prima un piccolo rinvio, poi un secondo, quindi la notizia che c’è qualcosa da rivedere nel sistema di propulsione del razzo SpaceX Sls della missione Artemis 1, notizia che ha trovato spazio su tutti i media proprio perché rappresenta l’inizio del ritorno dell’uomo sulla Luna. Poi, complice una diretta fatta sul web dalla Nasa e seguita quasi un milione di persone, la delusione per l’annullamento del lancio. Qui forse nasce l’equivoco. Non è vero che siccome sulla Luna siamo andati oltre mezzo secolo fa, oggi sia più facile, e neppure che si sia persa la cultura della costruzione dei razzi. Anzi, tuttavia quando si parla di missioni spaziali ci si illude che questi possano rappresentare ormai una routine. Errore fatto soprattutto dagli americani, quando dopo Apollo 11 e 12 smisero di mostrare interesse per i lanci, finché a riportare gli spettatori ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prima un piccolo rinvio, poi un secondo, quindi la notizia che c’è qualcosa da rivedere nel sistema di propulsione del razzo SpaceX Sls della missione1, notizia che ha trovato spazio su tutti i media proprio perché rappresenta l’inizio del ritorno dell’uomo sulla Luna. Poi, complice una diretta fatta sul web dalla Nasa e seguita quasi un milione di persone, la delusione per l’annullamento del. Qui forse nasce l’equivoco. Non è vero che siccome sulla Luna siamo andati oltre mezzo secolo fa, oggi sia più facile, e neppure che si sia persa la cultura della costruzione dei razzi. Anzi, tuttavia quando si parla di missioni spaziali ci si illude che questi possano rappresentare ormai una routine. Errore fatto soprattutto dagli americani, quando dopo Apollo 11 e 12 smisero di mostrare interesse per i lanci, finché a riportare gli spettatori ...

