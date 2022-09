**Elezioni: Conte, 'non vedo allarme democratico, ma centrodestra inadeguato'** (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - L'allarme democratico lanciato da Enrico Letta se dovesse vincere il centrodestra? "Non userei questi toni, l'Italia è una democrazia è avanzata e solida. Ma c'è da distinguere tra i programmi, quelli della destra sono inadeguati e insufficienti, come lo sono quelli di altre forze politiche del resto". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, ai microfoni di Rainews24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - L'lanciato da Enrico Letta se dovesse vincere il? "Non userei questi toni, l'Italia è una democrazia è avanzata e solida. Ma c'è da distinguere tra i programmi, quelli della destra sono inadeguati e insufficienti, come lo sono quelli di altre forze politiche del resto". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di Rainews24.

