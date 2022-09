Edilizia 4.0, a Napoli una giornata di studio promossa dall’Ance (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domani, giovedì 8 settembre, alle 9,45 nella sede di Ance Napoli in piazza dei Martiri 58, si terrà una giornata di studio sul potenziale dell’innovazione nel settore delle costruzioni per rispondere alla sfida globale della sostenibilità. L’iniziativa, organizzata dall’Ance Napoli, in collaborazione con gli istituti Iriss e Itc del Cnr e il progetto Discente, mira a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra mondo della ricerca, imprese e Pubblica amministrazione per generare sinergie che possano contribuire alla rigenerazione sostenibile di città e territori. Dopo i saluti del presidente di Ance Napoli Angelo Lancellotti, l’introduzione di Massimo Clemente, direttore del Cnr Iriss e Antonio Occhiuzzi, direttore del Cnr Itc, sarà presentato il progetto Discente – La Trasformazione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domani, giovedì 8 settembre, alle 9,45 nella sede di Ancein piazza dei Martiri 58, si terrà unadisul potenziale dell’innovazione nel settore delle costruzioni per rispondere alla sfida globale della sostenibilità. L’iniziativa, organizzata, in collaborazione con gli istituti Iriss e Itc del Cnr e il progetto Discente, mira a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra mondo della ricerca, imprese e Pubblica amministrazione per generare sinergie che possano contribuire alla rigenerazione sostenibile di città e territori. Dopo i saluti del presidente di AnceAngelo Lancellotti, l’introduzione di Massimo Clemente, direttore del Cnr Iriss e Antonio Occhiuzzi, direttore del Cnr Itc, sarà presentato il progetto Discente – La Trasformazione ...

