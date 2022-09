(Di mercoledì 7 settembre 2022)è ila Londra. Lo comunica Sms Engineering che rivolge al diplomatico gli auguri di buon lavoro, a nome di tutte le aziende e associazioni italiane che operano nel regno Unito. Nato nel 1972, laureato in scienze politiche alla Luiss,inizia la carriera diplomatica nel 2000. Tra i suoi incarichi, dopo essere stato alla DirezioneIntegrazione Europea, è stato nominato secondo segretario commerciale a Tripoli nel 2004 e primo segretario a Il Cairo nel 2008. Nel 2011 torna a Tripoli con funzioni di primo segretario commerciale e poi di consigliere. Per due volte al Gabinetto del ministro degli Affari Esteri, nel 2016 è capo della Segreteria del sottosegretario di Stato e nel 2018 alla Direzione ...

ItalyinLDN : RT @LondraNotizie24: Consolato generale a Londra, chi è il console Domenico Bellantone @ItalyinLDN #ConsolatogeneraledItaliaaLondra #Conso… - ItaliaVivaUK : RT @LondraNotizie24: Consolato generale a Londra, chi è il console Domenico Bellantone @ItalyinLDN #ConsolatogeneraledItaliaaLondra #Conso… - ItaliaNotizie24 : RT @LondraNotizie24: Consolato generale a Londra, chi è il console Domenico Bellantone @ItalyinLDN #ConsolatogeneraledItaliaaLondra #Conso… - LondraNotizie24 : Consolato generale a Londra, chi è il console Domenico Bellantone @ItalyinLDN #ConsolatogeneraledItaliaaLondra… -

Londra, Italia

'Benvenuto e congratulazioni al nuovo Console generale a Londra,. Si tratta del primo consolato italiano della rete e un consolato dove la situazione rimane del tutto precaria, sebbene sia migliorata molto negli ultimi anni'. Lo afferma in una ...LONDRA - Ha assunto il 23 agosto, 'con orgoglio ed entusiasmo' l'incarico di console generale d'Italia a Londra, che in un messaggio di saluto ai connazionali nel Regno Unito si è detto 'profondamente onorato di poter rappresentare una delle più ampie e dinamiche collettività italiane all'... Domenico Bellantone è il nuovo Console Generale a Londra Domenico Bellantone è il nuovo Console Generale a Londra. Lo comunica Sms Engineering che rivolge al diplomatico gli auguri di buon lavoro, a nome di tutte le aziende e associazioni italiane che ...