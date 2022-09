Danno biologico: indennizzi 2022 per infortunio e malattia professionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quando parliamo di Danno biologico dobbiamo ricordare anzitutto che L’assicurazione Inail ha l’obiettivo di proteggere i dipendenti al verificarsi di infortuni sul lavoro o malattie professionali, da cui può derivare un’inabilità temporanea assoluta o permanente al lavoro, se non addirittura la morte. Le prestazioni economiche e sanitarie garantite da Inail vengono finanziate dal pagamento di un premio a carico del datore di lavoro, calcolato dallo stesso in regime di autoliquidazione. Nei casi di inabilità permanente, l’assicurazione garantisce copertura economica grazie al sistema indennitario per Danno biologico che ha sostituito, con riferimento agli eventi verificatisi dal 25 luglio 2000, la disciplina precedente della rendita diretta. A partire dal 2016 gli indennizzi per Danno ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Quando parliamo didobbiamo ricordare anzitutto che L’assicurazione Inail ha l’obiettivo di proteggere i dipendenti al verificarsi di infortuni sul lavoro o malattie professionali, da cui può derivare un’inabilità temporanea assoluta o permanente al lavoro, se non addirittura la morte. Le prestazioni economiche e sanitarie garantite da Inail vengono finanziate dal pagamento di un premio a carico del datore di lavoro, calcolato dallo stesso in regime di autoliquidazione. Nei casi di inabilità permanente, l’assicurazione garantisce copertura economica grazie al sistema indennitario perche ha sostituito, con riferimento agli eventi verificatisi dal 25 luglio 2000, la disciplina precedente della rendita diretta. A partire dal 2016 gliper...

