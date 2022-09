Come cambiare la password del Wi-Fi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutti i modem forniti dagli operatori di telefonia mobile o in vendita online o in un negozio forniscono una password Wi-Fi generata automaticamente, che possiamo utilizzare per connetterci subito alla rete e navigare su Internet riducendo al minimo le configurazioni tecniche da parte degli utenti finali. Purtroppo queste password vengono generate nella maggior parte dei casi con algoritmi violati dagli hacker o vengono utilizzati di default protocolli non sicuri, rendendo queste password facili prede degli utenti scrocconi. Per aumentare la sicurezza della nostra rete conviene subito cambiare la password Wi-Fi, scegliendone una personale più robusta e difficile da indovinare. In questa guida abbiamo raccolto le procedure per cambiare password Wi-Fi su tutti i modem ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tutti i modem forniti dagli operatori di telefonia mobile o in vendita online o in un negozio forniscono unaWi-Fi generata automaticamente, che possiamo utilizzare per connetterci subito alla rete e navigare su Internet riducendo al minimo le configurazioni tecniche da parte degli utenti finali. Purtroppo questevengono generate nella maggior parte dei casi con algoritmi violati dagli hacker o vengono utilizzati di default protocolli non sicuri, rendendo questefacili prede degli utenti scrocconi. Per aumentare la sicurezza della nostra rete conviene subitolaWi-Fi, scegliendone una personale più robusta e difficile da indovinare. In questa guida abbiamo raccolto le procedure perWi-Fi su tutti i modem ...

