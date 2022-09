Cingolani: «Se arriva la catastrofe possiamo abbassare i termosifoni di due gradi e accorciare i riscaldamenti di un mese» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il piano del governo non è draconiano. In caso di catastrofe potremo abbassare i termosifoni di due gradi. E accorciare i riscaldamenti di un mese. E l’Italia non prende ordini da nessuno. Il ministro Roberto Cingolani in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi illustra il piano di risparmio energetico del Mite e risponde anche a cosa succederà se Putin chiude i rubinetti in inverno. Promettendo l’indipendenza da Mosca per la fine del 2024. Cingolani parte dalle frasi di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ieri ha detto che il piano è voluto da Usa e Ue e che gli italiani soffriranno. «Loro stanno dando grande sofferenza ai cittadini russi, mentre noi non daremo grande sofferenza ai nostri. In ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il piano del governo non è draconiano. In caso dipotremodi due. Edi un. E l’Italia non prende ordini da nessuno. Il ministro Robertoin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi illustra il piano di risparmio energetico del Mite e risponde anche a cosa succederà se Putin chiude i rubinetti in inverno. Promettendo l’indipendenza da Mosca per la fine del 2024.parte dalle frasi di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ieri ha detto che il piano è voluto da Usa e Ue e che gli italiani soffriranno. «Loro stanno dando grande sofferenza ai cittadini russi, mentre noi non daremo grande sofferenza ai nostri. In ...

infoitestero : Cingolani: «Se arriva la catastrofe possiamo abbassare i termosifoni di due gradi e accorciare i riscaldamenti di u… - ilfantasma0 : @ImolaOggi Prima vuole ridurre la popolazione mondiale a tre miliardi di persone , poi il gas.... Mettiti d'accordo… - Manu05156597 : @marioadinolfi @GinaDi15 Non potrete fare nulla , non Ve lo permetteranno !! Ormai i giochi sono fatti ...sale Mel… - AigetEnergia : RT @giucolombo: ++Gas, parla Cingolani. Per l'Italia 15 mln di mc3 in meno al giorno di metano russo tra stop tubo che arriva in Germania e… - marcoregni : RT @giucolombo: ++Gas, parla Cingolani. Per l'Italia 15 mln di mc3 in meno al giorno di metano russo tra stop tubo che arriva in Germania e… -