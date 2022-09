Ciclismo, tutto pronto per la Granfondo Campania 2022 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNola (Na) – In corso i preparativi per la quarta edizione della Granfondo Campania, la gara ciclistica in programma domenica 18 settembre, con partenza e arrivo dal Vulcano Buono di Nola, attraverso un percorso di oltre 100 chilometri che attraversa più di venti comuni di tre diverse province. Quello studiato dagli organizzatori dell’Asd Black Panthers, guidati da Francesco Vitiello, è un tracciato ricco di spunti tecnici e di vedute mozzafiato, caratterizzato da diverse asperità e da un gran premio della montagna, quello posto dopo 80 km dal via a Taurano (3,3 km l’ascesa, con una pendenza media del 6,4%) destinato a segnare profondamente la lotta per la vittoria finale. Ancora una volta cuore della manifestazione è Vulcano Buono, il centro commerciale di Nola che per il quarto anno consecutivo ha aperto le porte alla ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNola (Na) – In corso i preparativi per la quarta edizione della, la gara ciclistica in programma domenica 18 settembre, con partenza e arrivo dal Vulcano Buono di Nola, attraverso un percorso di oltre 100 chilometri che attraversa più di venti comuni di tre diverse province. Quello studiato dagli organizzatori dell’Asd Black Panthers, guidati da Francesco Vitiello, è un tracciato ricco di spunti tecnici e di vedute mozzafiato, caratterizzato da diverse asperità e da un gran premio della montagna, quello posto dopo 80 km dal via a Taurano (3,3 km l’ascesa, con una pendenza media del 6,4%) destinato a segnare profondamente la lotta per la vittoria finale. Ancora una volta cuore della manifestazione è Vulcano Buono, il centro commerciale di Nola che per il quarto anno consecutivo ha aperto le porte alla ...

