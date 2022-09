Champions, Napoli-Liverpool 4-1: show azzurro e poker ai reds (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Napoli travolge il Liverpool per 4-1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo A di Champions League. Allo stadio Maradona, gli azzurri dominano la sfida contro i reds con una prestazione praticamente perfetta dal primo all’ultimo minuto. La formazione allenata da Spalletti bussa subito con Osimhen, che centra il palo dopo una quarantina di secondi, e sblocca il risultato al 5?. Milner devia di mano un tiro di Zielinski: rigore, il centrocampista trasforma e firma l’1-0. Il Liverpool, colpito a freddo, fatica a entrare in partita. I padroni di casa, trascinati da Osimhen e Kvaratskhelia, danno l’impressione di poter sfondare in qualsiasi momento contro la squadra schierata da Klopp. Osimhen manda in crisi Van Dijk e finisce a terra in area di rigore: intervento del Var e ... Leggi su funweek (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Iltravolge ilper 4-1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo A diLeague. Allo stadio Maradona, gli azzurri dominano la sfida contro icon una prestazione praticamente perfetta dal primo all’ultimo minuto. La formazione allenata da Spalletti bussa subito con Osimhen, che centra il palo dopo una quarantina di secondi, e sblocca il risultato al 5?. Milner devia di mano un tiro di Zielinski: rigore, il centrocampista trasforma e firma l’1-0. Il, colpito a freddo, fatica a entrare in partita. I padroni di casa, trascinati da Osimhen e Kvaratskhelia, danno l’impressione di poter sfondare in qualsiasi momento contro la squadra schierata da Klopp. Osimhen manda in crisi Van Dijk e finisce a terra in area di rigore: intervento del Var e ...

