Caorle Venezia | pizzaiolo scrive con la panna una bestemmia sulla pizza | licenziato

kross_what : Troppo orgoglioso - bizcommunityit : Venezia, la pizza arriva con bestemmia: scoppia il caso su TripAdvisor. Licenziato il piazzaiolo – La foto - Open_gol : Scoppia il caso su Tripadvisor che travolge il titolare del locale nel Veneziano - paradisoa1 : RT @arialuce1: Regata Storica di Venezia 2022 Complimenti alla Remiera di Caorle per la vittoria su Caorlina verde -

commenta Un pizzaiolo di un famoso ristorante di) ha scritto con la panna una bestemmia sulla pizza di un cliente e, per questo, è stato licenziato. Il caso è scoppiato dopo che la fotografia della pizza 'blasfema' è stata pubblicata ...Curioso episodio a, in provincia di. In una nota pizzeria del posto un cliente si è visto servire una pizza con una bestemmia scritta con la panna. Un episodio che ha dell'incredibile e che è stato ...La denuncia social del cliente di una pizzeria di Caorle (Venezia) che ha ricevuto una pizza con su scritta una bestemmia con la panna ...Un pizzaiolo di un famoso ristorante di Caorle (Venezia) ha scritto con la panna una bestemmia sulla pizza di un cliente e, per questo, è stato licenziato. Il caso è scoppiato dopo che la fotografia ...