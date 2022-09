Bonucci sarà una colonna di questa Juve? I numeri parlano chiaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Leonardo Bonucci ormai non può più essere considerato un punto di riferimento per la Juve, con il suo rendimento che sta calando vistosamente. Gli adii di Giorgio Chiellini e di Paulo Dybala hanno permesso così a Leonardo Bonucci di poter diventare il capitano della Juventus in questa stagione, peccato però che ancora una volta i numeri non siano assolutamente dalla sua parte e dunque la situazione si stia facendo sempre più delicata. LaPresseLa stagione della Juventus è iniziata davvero in maniera troppo altalenante, in particolar modo per quanto riguarda i risultati che in questo momento stanno deludendo. Tre pareggi nelle prime cinque partite non possono essere assolutamente un bottino che possa far felice l’ambiente torinese, con una serie di problemi che stanno ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Leonardoormai non può più essere considerato un punto di riferimento per la, con il suo rendimento che sta calando vistosamente. Gli adii di Giorgio Chiellini e di Paulo Dybala hanno permesso così a Leonardodi poter diventare il capitano dellantus instagione, peccato però che ancora una volta inon siano assolutamente dalla sua parte e dunque la situazione si stia facendo sempre più delicata. LaPresseLa stagione dellantus è iniziata davvero in maniera troppo altalenante, in particolar modo per quanto riguarda i risultati che in questo momento stanno deludendo. Tre pareggi nelle prime cinque partite non possono essere assolutamente un bottino che possa far felice l’ambiente torinese, con una serie di problemi che stanno ...

La Juve in Champions: Le Pagelle! Cuadrado 5: come per Bonucci un grazie alla carriera nella Juve, ma ormai ha perso brillantezza. Miretti 6: mezzo voto in piu' per il carattere, il ragazzo ha stoffa e talento. Paredes 6,5: quando ... Calciomercato Juventus, Bonucci e Cuadrado ai saluti: il doppio annuncio ... non sarà ammessa. La sconfitta all'esordio della fase a gironi di Champions League contro il Paris ... ai microfoni di 'Radio Radio' ha fatto il punto della situazione: 'Bonucci ormai è di marmo, non ... Sport Mediaset Cuadrado 5: come perun grazie alla carriera nella Juve, ma ormai ha perso brillantezza. Miretti 6: mezzo voto in piu' per il carattere, il ragazzo ha stoffa e talento. Paredes 6,5: quando ...... nonammessa. La sconfitta all'esordio della fase a gironi di Champions League contro il Paris ... ai microfoni di 'Radio Radio' ha fatto il punto della situazione: 'ormai è di marmo, non ... Juve, Bonucci: "Sarà una battaglia a Parigi"