"Birra gratis ai clienti che ci portano le loro bollette", due ristoratori di Napoli rispondono così al rincaro dei prezzi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Due fratelli, titolari di un'attività ristorativa, hanno lanciato una proposta dal gusto molto provocatorio. Che se ne parli bene o che se ne parli male, l'importante è che se ne parli. E stanno facendo molto parlare di sé i due fratelli Nicola e Alfonso Ferraioli grazie alla loro proposta : "Birra gratis a chi porta L'articolo proviene da Leggilo.org.

