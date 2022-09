Beautiful anticipazioni | Justin si scusa ma Bill non perdona e Ridge neppure

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Carter sta affrontando un momento molto complicato dopo che Brooke ha rivelato a tutti della sua storia di una notte con Quinn. Eric estentano a credere che proprio lui, abbia fatto qualcosa di simile…Nel frattempo grande gioia per Hope che ha potuto comunicare a Liam la lieta notizia: è finalmente libero. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 settembre 2022. Finalmente Liam, che stava per essere trasferito in un carcere di sicurezza, fa ritorno a casa, insieme a Hope. Ci sarà tempo per avere poi tutti i dettagli dalla ragazza e da Thomas, che si è fatto in quattro pur di liberaree Liam dalla prigione. Ma adesso resta anche un altro interrogativo: che ne sarà di? Già perchè immaginiamo ...