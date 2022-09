(Di mercoledì 7 settembre 2022) Api –: Con decreto Mipaaf7,75 mln di– “Sosteniamo con ulteriori risorse i nostri apicoltori e il miele italiano. Quello apistico è un settore che va tutelato e valorizzato sempre di più anche per l’importanza strategica che le api rivestono per la salvaguardiabiodiversità e per la vita di tutti noi”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco, a propositopubblicazione sul sito del Mipaaf del decreto che riguarda la ripartizione deiapistica che ammontano a quasi otto milioni di euro. Per il 2022 sono, infatti, disponibili 7,75 milioni di ...

AgriculturaIT : Api. Centinaio @giamma71 : con decreto Mipaaf ripartiti 7,75 mln di fondi a sostegno filiera - Agricolae1 : #Api, @giamma71: Con decreto @Mipaaf_ ripartiti 7,75 mln di fondi a sostegno filiera -

RomaDailyNews

...strategica che lerivestono per la salvaguardia della biodiversità e per la vita di tutti noi". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco, a ...Lo scorso fine settimanaLecco Sondrio ha condotto un'indagine flash tra le aziende associate sulla tematica rincari gas e energia e conseguenze per le aziende, a cui ha partecipato un... Api - Centinaio: Ripartiti 7,75 mln di fondi a sostegno della filiera - RomaDailyNews Il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio: dopo siccità settore da tutelare e valorizzare ...Fai la Ricerca Vai a ANSA.it Fai la Ricerca Vai a ANSA.it Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione at ...