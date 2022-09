5 cose da sapere prima di iniziare una relazione poliamorosa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una relazione romantica non deve per forza essere solo tra due persone, uomo e donna. I nostri orizzonti sessuali e romantici sono in continua evoluzione e, al giorno d’oggi, ci stiamo aprendo alla possibilità di relazioni di ogni forma e dimensione, trovando il modo più giusto per noi di stare con qualcuno. Tra queste nuove forme di relazione, quelle poliamorose stanno diventando sempre più comuni. Eppure, nonostante se ne sente parlare in continuo, non tutti sanno cosa significhi davvero poliamore e, anzi, molti persone credono erroneamente che questo genere di relazione non funzioni mai. Una relazione poliamorosa può essere sana e appagante tanto quanto una monogama, a seconda delle circostanze e dei comportamenti delle persone in essa coinvolte. Ogni relazione ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 settembre 2022) Unaromantica non deve per forza essere solo tra due persone, uomo e donna. I nostri orizzonti sessuali e romantici sono in continua evoluzione e, al giorno d’oggi, ci stiamo aprendo alla possibilità di relazioni di ogni forma e dimensione, trovando il modo più giusto per noi di stare con qualcuno. Tra queste nuove forme di, quelle poliamorose stanno diventando sempre più comuni. Eppure, nonostante se ne sente parlare in continuo, non tutti sanno cosa significhi davvero poliamore e, anzi, molti persone credono erroneamente che questo genere dinon funzioni mai. Unapuò essere sana e appagante tanto quanto una monogama, a seconda delle circostanze e dei comportamenti delle persone in essa coinvolte. Ogni...

marsigatto : @stilgar_it @AleksL74 @JAMESDOUGLASBE2 Ma non mi riferivo a nessuno in particolare. Mi viene da ridere a pensare ch… - rosalcolico : @miroosan_ Hai ragione, come trailer finalmente è decente, anche se a così poco dal lancio non sapere ancora così t… - louxjoy : Io non posso permettermi 3000 cose del merch o della discografia ma mi basta sapere che ci son stata e ci sarò semp… - LeonhardHahn : @CaroliFiorenzo @blusewillis1 Se si evidenziano le cose buone, sarà bene sapere pure quelle meno buone. Così evitia… - howeverbad : @InesGiochi @POpportunista ecco appunto ti dicevo,devi sapere che ci sono fan solo di Giulia che odiano lui e scriv… -