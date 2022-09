VUELTA A ESPANA | TAPPA 16 | VELOCISITI IN AZIONE | TUTTI CONTRO PEDERSEN

Leggi su sportnews.snai

(Di martedì 6 settembre 2022) Da oggi lasi fa tutta d’un fiato: niente più soste fino a Madrid, niente più calcoli o riposi preventivi in vista del gran finale, con i giorni di giovedì e sabato marchiati a fuoco rosso in vista delle ultime alture di una corsa entrata nell’ultima settimana con un finale tutto da scrivere. Si riparte da quanto detto dal week-end terribile sulle alture andaluse, con Remco Evenepoel ancora in maglia rossa ma con poco più di un minuto e mezzo di vantaggio sul redivivo Primoz Roglic, che pure deve guardarsi le spalle dal ritorno di Enric Mas, staccato di due minuti dalla vetta. Saranno loro tre a giocarsi il simbolo del primato, e salvo sorprese o clamorose crisi non preventivate a monopolizzare anche il podio in Plaza de Cibeles. Anche se i valori in campo (anzi, su strada) sono cambiati, con il belga apparso un po’ in difficoltà anche per via dei postumi della ...