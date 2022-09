US Open 2022, Sinner-Alcaraz: definito l’orario! Programma e dove vederla in tv (Di martedì 6 settembre 2022) Nella nottata tra il 7 e l’8 settembre italiana Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz nella sfida valida per i quarti di finale degli US Open 2022. L’altoatesino dovrà affrontare il funambolico iberico in un incontro che si sta trasformando sempre di più in una grande Classica del mondo del tennis. I due, infatti, si sono incontrati recentemente negli ottavi di finale a Wimbledon e nella Finale a Umago, con le affermazioni di Sinner. Uno Jannik però non a livello di quanto fatto vedere in quegli incontri nel suo percorso a New York, evidenziando la vittoria del ragazzo di San Candido contro il bielorusso Ilya Ivashka al quinto set negli ottavi. Un epilogo simile per Alcaraz che nel parziale decisivo si è imposto contro il croato Marin Cilic. Si prevede, quindi, un grande ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Nella nottata tra il 7 e l’8 settembre italiana Jannikaffronterà lo spagnolo Carlosnella sfida valida per i quarti di finale degli US. L’altoatesino dovrà affrontare il funambolico iberico in un incontro che si sta trasformando sempre di più in una grande Classica del mondo del tennis. I due, infatti, si sono incontrati recentemente negli ottavi di finale a Wimbledon e nella Finale a Umago, con le affermazioni di. Uno Jannik però non a livello di quanto fatto vedere in quegli incontri nel suo percorso a New York, evidenziando la vittoria del ragazzo di San Candido contro il bielorusso Ilya Ivashka al quinto set negli ottavi. Un epilogo simile perche nel parziale decisivo si è imposto contro il croato Marin Cilic. Si prevede, quindi, un grande ...

