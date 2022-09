US Open 2022: Pliskova batte Azarenka in uno dei match dell’anno, avanti Swiatek e Pegula (Di martedì 6 settembre 2022) Karolina Pliskova e Victoria Azarenka mettono in piedi un vero e proprio show sul Louis Armstrong Stadium, spettacolo degno di due nomi che hanno fatto e continuano a fare la storia di questo sport. A spuntarla, alla fine, è la tennista ceca, la quale vince 7-5 6-7 6-2 dopo 3 ore e 2 minuti e conquista un posto nei quarti di finale degli US Open per la quinta volta nelle ultime sette edizioni, la seconda consecutiva. Questo prestigioso risultato le permetterà, dopo un anno ricco di infortuni e problemi fisici, di rientrare in top 20, lì dove una giocatrice del suo calibro può e deve starci benissimo. La sua prossima avversaria sarà una tra Danielle Collins, già finalista quest’anno agli Australian Open, e Aryna Sabalenka, semifinalista della passata edizione. Negli altri match di giornata, vincono Iga ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Karolinae Victoriamettono in piedi un vero e proprio show sul Louis Armstrong Stadium, spettacolo degno di due nomi che hanno fatto e continuano a fare la storia di questo sport. A spuntarla, alla fine, è la tennista ceca, la quale vince 7-5 6-7 6-2 dopo 3 ore e 2 minuti e conquista un posto nei quarti di finale degli USper la quinta volta nelle ultime sette edizioni, la seconda consecutiva. Questo prestigioso risultato le permetterà, dopo un anno ricco di infortuni e problemi fisici, di rientrare in top 20, lì dove una giocatrice del suo calibro può e deve starci benissimo. La sua prossima avversaria sarà una tra Danielle Collins, già finalista quest’anno agli Australian, e Aryna Sabalenka, semifinalista della passata edizione. Negli altridi giornata, vincono Iga ...

