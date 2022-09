US Open 2022: Carlos Alcaraz vince la maratona con Marin Cilic ed affronterà Jannik Sinner (Di martedì 6 settembre 2022) Sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale dello US Open 2022. Ci sarà dunque la rivincita del match giocato a Wimbledon negli ottavi (vittoria dell’azzurro), visto che lo spagnolo ha sconfitto il croato Marin Cilic dopo una clamorosa battaglia di cinque set con il punteggio 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 quasi allo scoccare delle quattro ore di gioco. Lo spagnolo prosegue così la sua corsa al numero uno del ranking ATP ed elimina anche l’ultimo giocatore ad aver vinto almeno uno Slam. Per la terza volta consecutiva allo US Open ci sarà una prima volta, come era già accaduto a Thiem e Medvedev nelle ultime due edizioni. Una partita equilibrata, come dimostra il solo punto in più vinto da Alcaraz ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Saràl’avversario dinei quarti di finale dello US. Ci sarà dunque la rivincita del match giocato a Wimbledon negli ottavi (vittoria dell’azzurro), visto che lo spagnolo ha sconfitto il croatodopo una clamorosa battaglia di cinque set con il punteggio 6-4 3-6 6-4 4-6 6-3 quasi allo scoccare delle quattro ore di gioco. Lo spagnolo prosegue così la sua corsa al numero uno del ranking ATP ed elimina anche l’ultimo giocatore ad aver vinto almeno uno Slam. Per la terza volta consecutiva allo USci sarà una prima volta, come era già accaduto a Thiem e Medvedev nelle ultime due edizioni. Una partita equilibrata, come dimostra il solo punto in più vinto da...

