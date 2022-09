Traffico Roma del 06-09-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla Cassia bis avergli Mentana tra via della Giustiniana e il raccordo anulare direzionee poi sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci direzione Eur trafficata via Aurelia Antica da Largo Tommaso perassi a Largo Don Luigi Guanella verso Gregorio VII si rallenta poi sulla via Laurentina tra via di Trigoria e via di Castel di Leva versopolizia locale segnala poi un incidente in via Appia all’altezza di via dell’aeroscalo direzione centro per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Dai va bene una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ