Settimana del Moscato di Scanzo | al via la settimana di eventi

(Di martedì 6 settembre 2022) Pronti per una nuovaricca di appuntamenti dedicati arosciate e aldicon “Il Settembre deldie dei sapori scanzesi”. Martedì 6 settembre Orobie4Trekking e Terre del Vescovado ci portano a scoprire le bellezze e i sapori del territorio con “Aperitivando al tramonto nelle Terre del Vescovado”. Giovedì 8 settembre il Consorzio di Tuteladivi aspetta nella sua affascinante sede dalle ore 20:30 per il secondo appuntamento della “Gourmet Experience”, durante la quale il sommelier Federico Bovarini accompagnerà 3diagli sfiziosi formaggi del Caseificio La Via Lattea. Domenica 11 ...

ricpuglisi : Tra qualche settimana si faranno pensose analisi ex post sulla scelta da parte del PD di spostarsi a sinistra del P… - gippu1 : Giunti all'ultimo giorno di mercato, nella settimana del derby #RedBird si presenterebbe con un nuovo arrivo che ev… - MarcelloChirico : @PinoVaccaro77 allora è 'pallone inatteso' pure quello che rimbalza sul braccio di Vlahovic nell'azione del gol di… - mungala244 : RT @marifcinter: Dati #Whoscored: Ionut #Radu è nuovamente portiere della settimana in Serie A. E' la seconda volta nelle prime 5 giornate,… - SemplicementeGL : RT @durezzadelviver: ??22 agosto 2021, La Verità Nella settimana appena conclusa i prezzi del gas nei mercati all’ingrosso europei hanno re… -

LA NAZIONE

I future indicano un'apertura in rialzo a Wall Street, dopo il lungo fineLabor Day. I tre maggiori indici sono reduci da tre settimane consecutive in deciso calo, a causa dei timori sul rallentamento dell'economia mondiale e della volonta' della Federal ...L' accetta fiscalesuo team potrebbe colpire anche IVA e tasse di successione ma non è ancora ...era stata quella di presentare un piano per risolvere la crisi energetica entro unadalla ... La settimana del Palio: subito sfida tra rioni Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Torna il dibattito sulla convivenza sempre più impossibile tra il mondo agricolo e il grande predatore. Ecco gli ospiti ...