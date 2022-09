Sciopero dei treni venerdì 9 settembre, tutte le informazioni (Di martedì 6 settembre 2022) Attenzione allo Sciopero dei treni di venerdì 9 settembre: 8 ore di stop in tutta Itali. Le informazioni utili. Con l’inizio di settembre, la ripresa delle attività economiche e la riapertura delle scuole, tornano anche gli scioperi dei trasporti. Vi abbiamo già segnalato gli scioperi annunciati per questo mese, in particolare il grande Sciopero dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 settembre 2022) Attenzione allodeidi: 8 ore di stop in tutta Itali. Leutili. Con l’inizio di, la ripresa delle attività economiche e la riapertura delle scuole, tornano anche gli scioperi dei trasporti. Vi abbiamo già segnalato gli scioperi annunciati per questo mese, in particolare il grandedei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

amnestyitalia : Alaa Abd El Fattah è in sciopero della fame da 150 giorni per reclamare il rispetto dei suoi diritti e di tutte le… - fisco24_info : Riforma della Giustizia Tributaria: sciopero dei Commercialisti dal 18 al 23 settembre: Sciopero dei Commercialisti… - GiovinazzoLive : A rischio la distribuzione dei prodotti agroalimentari per lo sciopero degli autotrasportatori di carburante… - infoitinterno : Taranto, con lo sciopero dei tir dell'Eni scarseggia la benzina in città - irenicann : @stellarnoel Parto il 17 e arrivo la mattina prestissimo con lo sciopero dei treni ???? -