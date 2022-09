Proteste all’Università contro i test d’ingresso a medicina: «la pandemia non ha insegnato nulla» (Di martedì 6 settembre 2022) Mattinata di protesta all’Università di Palermo contro i test di ingresso a medicina. «La pandemia non ha insegnato nulla. Stop ai test d’ingresso». È questa la scritta su uno degli striscioni appesi questa mattina di fronte l’Edificio 19 di viale delle Scienze. La protesta è organizzata dal Laboratorio Studentesco Autonomo contro i test di ingresso per essere ammessi alla facoltà di medicina che terranno impegnati oggi migliaia di studenti in Italia. Ma solo una parte di loro ce la farà. «Due anni di pandemia dovrebbero aver dimostrato a tutti quanto il nostro sistema sanitario sia inadeguato: mancano i fondi, la strumentazione e ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 6 settembre 2022) Mattinata di prodi Palermodi ingresso a. «Lanon ha. Stop ai». È questa la scritta su uno degli striscioni appesi questa mattina di fronte l’Edificio 19 di viale delle Scienze. La proa è organizzata dal Laboratorio Studentesco Autonomodi ingresso per essere ammessi alla facoltà diche terranno impegnati oggi migliaia di studenti in Italia. Ma solo una parte di loro ce la farà. «Due anni didovrebbero aver dimostrato a tutti quanto il nostro sistema sanitario sia inadeguato: mancano i fondi, la strumentazione e ...

