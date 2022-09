Perché le banche cinesi fuggono dal mattone (Di martedì 6 settembre 2022) Pechino può attendere e se qualcuno perde la pazienza, tanto vale rischiare. Sempre meglio che rimanere invischiati in quella spirale infernale di debito e insolvenze in cui da due anni è precipitato l’intero comparto immobiliare cinese, che vale poco meno del 30% del Pil del Dragone. Non può dunque stupire la prosecuzione di quella rivolta silenziosa del sistema bancario del Dragone contro i diktat di partito. Quest’ultimo come noto ha da tempo chiesto alle banche cinesi di aumentare lo sforzo nei confronti dei giganti del mattone ormai tutti, o quasi, tecnicamente falliti. Peccato che prestare denaro a chi non è nelle condizioni di rimborsarlo è sempre un rischio, se non altro Perché i bilanci delle banche finiscono quasi sempre intrisi di sofferenze, ovvero crediti non riscossi che poi vanno ... Leggi su formiche (Di martedì 6 settembre 2022) Pechino può attendere e se qualcuno perde la pazienza, tanto vale rischiare. Sempre meglio che rimanere invischiati in quella spirale infernale di debito e insolvenze in cui da due anni è precipitato l’intero comparto immobiliare cinese, che vale poco meno del 30% del Pil del Dragone. Non può dunque stupire la prosecuzione di quella rivolta silenziosa del sistema bancario del Dragone contro i diktat di partito. Quest’ultimo come noto ha da tempo chiesto alledi aumentare lo sforzo nei confronti dei giganti delormai tutti, o quasi, tecnicamente falliti. Peccato che prestare denaro a chi non è nelle condizioni di rimborsarlo è sempre un rischio, se non altroi bilanci dellefiniscono quasi sempre intrisi di sofferenze, ovvero crediti non riscossi che poi vanno ...

rubio_chef : Veramente il politico dovrebbe stare per strada tra la gente, perché quella gente deve soddisfare e non le lobby si… - formichenews : Perché le #banche cinesi fuggono dal mattone L'articolo di @gianluzappo ? - lacittanews : Pechino può attendere e se qualcuno perde la pazienza, tanto vale rischiare. Sempre meglio che rimanere invischiati… - BobToney1965 : RT @CGzibordi: Come mai in Francia gli stipendi sono aumentati del 30% e in Italia circa 0 ? Perchè da noi sono 30 anni che si crea poco… - fedeli_giuliano : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Sai perché? Non può più rubare soldi alle banche come MPS e a Berlusconi come il lo… -