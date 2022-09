Pasticcio Draghi sul Pnrr | governo in ritardo e decreti scaduti

(Di martedì 6 settembre 2022) Diciassetteattuativi legati algià «» e mai pubblicati. Altri 37 in «attesa» anche se formalmente ancora nei tempi previsti nel cronoprogramma. È l'eredità che ildei «migliori» lascia al prossimo esecutivo. Uno stato dell'arte che stride profondamente con l'immagine di efficienza che il premiercontinua a propagandare relativamente all'attività della sua squadra. A fare le pulci all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è il portale della fondazione Openpolis, che ha realizzato un approfondimento specifico sul tema, consultabile all'indirizzo Open.it. I dati vanno maneggiati con cura. Perché se ci si limita ai «titoli» dei provvedimenti, l'Italia non sembra essere messa male. Alla fine del secondo trimestre del 2022, infatti, la ...

BernyBeverelli : @AndreaLompio53 @di_reddito Quindi Draghi ha dato disponibilità a Calenda e Renzi di formare un eventuale governo?!… - Europeo91785337 : @pdnetwork @EnricoLetta Un modo serio è fare questo pasticcio di alleanze che apre a Calenda, emargina Conte, poi a… - Europeo91785337 : @dariofrance Avete combinato pasticcio su alleanze con Calenda emarginando @GiuseppeConteIT che aiuta la destra e… - alfonsoliguor11 : @vitalbaa Citofonare Draghi e la sua incompetenza politica, sempre che non ci sia malafede Citofonare PD che ha pas… - LBoschetti : @LucaSalviati @LeGir0ndin Ciccio pasticcio, Draghi avrebbe avuto una maggioranza schiacciante pur senza ciò che rim… -

La Repubblica

Da cosa lo deduce "Dalle interviste, dal modo di parlare, dai loro precedenti: penso alle amministrative, al governo, alper l'elezione del presidente della Repubblica. È facile ...... è solo unche potrà avere come conseguenza un aumento dei prezzi petroliferi visto che ... Tuttavia questa posizione, non a caso proposta suo tempo da, ha essenzialmente uno scopo ... Serracchiani: “Vinciamo se raccontiamo chi siamo. Solo noi aiutiamo i più deboli” Il conduttore riparte oggi con «diMartedì» e commenta la sfida elettorale. «L’imitazione che Crozza fa di me La trovo eccezionale, ho il poster in ufficio» G iovanni Floris, lei ricomincia stasera. Q ...«L’imitazione che Crozza fa di me La trovo eccezionale, ho il poster in ufficio» G iovanni Floris, lei ricomincia stasera con «diMartedì». Quale campagna elettorale sarà «Centrodestra favorito. Ma m ...