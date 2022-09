Paradosso Pd | prima scrive le regole del gioco e poi frigna

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 6 settembre 2022) Oggi “mi faccia il piacere”, Enrico Letta. Non è mai piacevole doversela prendere due volte di fila con lo stesso politico. Il segretario l’aveva già sparata grossa definendo Tik Tok non uno spazio di “cabaret”, ma un luogo dove parlare di cose serie (ciao core). Però oggi è caduto nuovamente in fallo, offuscato – ormai appare chiaro – da una campagna elettorale che non ha il fisico per correre. E dunque non possiamo esimerci. Nel suo “grido di allarme per la democrazia italiana” (alla faccia del “peso le parole” e “non parlo a vanvera”), Letta oggi ha fatto un’analisi dei possibili risultati elettorali del 25 settembre. Visti i sondaggi, che danno il centrodestra avanti sia al proporzionale che in larga parte degli uninominali, l’ex premier ha paventato l’ipotesi che Salvini, Meloni e Berlusconi possano superare il 70% dei seggi in Parlamento e così modificare la Costituzione a ...