Ospedale di Pozzuoli | la caposala in vacanza | interventi sospesi

Leggi su ilblogdigio

(Di martedì 6 settembre 2022) Ricevo e pubblico: “Buongiorno Gió. Mio padre deve subire un intervento chirurgico e dall’8 agosto è in lista di attesa presso l’diSanta Maria delle Grazie. Gli hanno dato la lettera “A” perché è veramente urgente, ma dopo due mesi non hanno ancora chiamato. Tramite un amico che lavora in amministrazione abbiamo saputo Il Blog di Giò.