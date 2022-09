bizcommunityit : Mosca stacca il gas all'Europa. Niente forniture di metano se restano le sanzioni - infoitinterno : Mosca stacca il gas all'Europa. Niente forniture di metano se restano le sanzioni - Marco03702094 : RT @IPredicatore: LA GERMANIA SULL'ORLO DI UNA GUERRA CIVILE ! Mosca stacca il gas ai tedeschi,segnali di cedimento a Berlino: 'Apriamo il… - Trelkowsky2 : RT @IPredicatore: LA GERMANIA SULL'ORLO DI UNA GUERRA CIVILE ! Mosca stacca il gas ai tedeschi,segnali di cedimento a Berlino: 'Apriamo il… - UgoCutilliPhoto : RT @IPredicatore: LA GERMANIA SULL'ORLO DI UNA GUERRA CIVILE ! Mosca stacca il gas ai tedeschi,segnali di cedimento a Berlino: 'Apriamo il… -

Da allora il 'turbinagate' è diventato, almeno nel racconto di, l'esempio più lampante dell'effetto nefasto delle sanzioni sul mercato dell'energia, un effetto boomerang che si ritorcerebbe ...Obiettivo: sedurre quegli imprenditori, piccoli e meno, che per colpa del bando controhanno visto crollare export e fatturato. Ma l'impresa non è facile: l'ipotesi del sorpasso meloniano ...La chiusura dei rubinetti russi del gas «Tutta colpa delle sanzioni dell’Occidente» ha dichiarato ieri il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Come dire, a ...Sondaggi e simulazioni non danno scampo al leghista: distacchi fino a dieci punti fra Fdi e Lega. Il Capitano è oggi nel Triveneto a sbandierare il no alle ...