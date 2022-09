Meghan Markle in rosso sbaglia ancora. E Harry è in ansia (Di martedì 6 settembre 2022) Meghan Markle debutta nel suo tour britannico con Harry indossando un completo rosso per partecipare al One Young World summit a Manchester, dove ha tenuto un discorso che è stato fortemente criticato. E intanto suo marito è apparso sempre più preoccupato e in ansia. Arrivati in Gran Bretagna con polemica al strascico per la questione delle scorte di polizia negate, Meghan Markle e Harry erano stati avvistati in auto lasciare Frogmore Cottage, lui in camicia bianca e lei con dei pantaloni beige a palazzo tutti stropicciati. Meghan Markle, l’outfit rosso Poi il cambio di look per partecipare all’evento. Lady Markle ha optato per un delizioso outfit total red: camicia a maniche lunghe ... Leggi su dilei (Di martedì 6 settembre 2022)debutta nel suo tour britannico conindossando un completoper partecipare al One Young World summit a Manchester, dove ha tenuto un discorso che è stato fortemente criticato. E intanto suo marito è apparso sempre più preoccupato e in. Arrivati in Gran Bretagna con polemica al strascico per la questione delle scorte di polizia negate,erano stati avvistati in auto lasciare Frogmore Cottage, lui in camicia bianca e lei con dei pantaloni beige a palazzo tutti stropicciati., l’outfitPoi il cambio di look per partecipare all’evento. Ladyha optato per un delizioso outfit total red: camicia a maniche lunghe ...

