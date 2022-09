Luigi Strangis raggiunge un nuovo traguardo dopo Amici 21: ecco quale (Di martedì 6 settembre 2022) Luigi Strangis è l’ultimo vincitore del talent show di Maria De Filippi, Amici 21. Luigi, durante i mesi nella scuola, ha davvero conquistato tutto il pubblico con il suo carattere soprattutto con il suo talento. Così, oltre ad aver vinto il programma di Canale 5 ha pure pubblicato il suo primo EP: ‘Strangis’. E proprio l’EP, a pochi mesi dalla pubblicazione, ha raggiunto finalmente un ottimo risultato. Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici 21 arriva un nuovo traguardo Strangis è l’EP che Luigi ha pubblicato con l’etichetta 21co. Inutile dire che dopo la prima settimana dall’uscita del disco, Strangis si è piazzato al primo posto ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 settembre 2022)è l’ultimo vincitore del talent show di Maria De Filippi,21., durante i mesi nella scuola, ha davvero conquistato tutto il pubblico con il suo carattere soprattutto con il suo talento. Così, oltre ad aver vinto il programma di Canale 5 ha pure pubblicato il suo primo EP: ‘’. E proprio l’EP, a pochi mesi dalla pubblicazione, ha raggiunto finalmente un ottimo risultato.la vittoria ad21 arriva unè l’EP cheha pubblicato con l’etichetta 21co. Inutile dire chela prima settimana dall’uscita del disco,si è piazzato al primo posto ...

