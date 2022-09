LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 1-1, US Open 2022 in DIRETTA: inizio equilibrato di terzo set (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Trova gli ultimi centimetri di campo con il dritto Ivashka e chiude sotto rete. 15-40 Lunga la risposta di dritto giocata da lontano. 0-40 IL PASSANTE DI ROVESCIO! Chirurgico! Tre palle break! 0-30 Torna a sbagliare con il dritto Ivashka. 0-15 Mal eseguita la smorzata da Ivashka, chiude Sinner. 1-1. Tiene la battuta con agio Sinner. 40-15 terzo ace del match e due palle per l’1-1. 30-15 Largo di un soffio il pallonetto al volo di Ivashka. 15-15 Dritto lungolinea profondo e chiusura con il contropiede. 0-15 Lungo il rovescio, scarico sulle gambe Sinner. 1-0 Ivashka. terzo ace e il bielorusso parte avanti nel terzo ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Trova gli ultimi centimetri di campo con il drittoe chiude sotto rete. 15-40 Lunga la risposta di dritto giocata da lontano. 0-40 IL PASSANTE DI ROVESCIO! Chirurgico! Tre palle break! 0-30 Torna a sbagliare con il dritto. 0-15 Mal eseguita la smorzata da, chiude. 1-1. Tiene la battuta con agio. 40-15ace del match e due palle per l’1-1. 30-15 Largo di un soffio il pallonetto al volo di. 15-15 Dritto lungolinea profondo e chiusura con il contropiede. 0-15 Lungo il rovescio, scarico sulle gambe. 1-0ace e il bielorusso parte avanti nel...

