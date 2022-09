Gazzetta_it : Il reportage: la lunga corsa dei gemelli Zoghlami #Atletica - UnDueTreContest : Torniamo ai nostri colori e chiudiamo con #MusicSummer2022, ma la musica su questo profilo non si ferma perché ci d… - ElFigaro1 : RT @ajonoas: La Corsa degli Scalzi di Cabras: una lunga tradizione secolare che si ripete (video) - ajonoas : La Corsa degli Scalzi di Cabras: una lunga tradizione secolare che si ripete (video) - pinina3946 : @Gladys82012839 @Repub Oltre che RIDICOLI!!!! Ma come ho già detto:: a lunga gittata si vede la corsa dei cavalli di razza!!!! -

La Gazzetta dello Sport

"Arajiu, arajiu". Adagio, adagio. Lo ripete convinto, Gaspare Polizzi. Fine agosto, l'appuntamento è al campo del Cus Palermo, tra le mani ha per la prima volta la medaglia di bronzo vinta da Osama ......che riguardano la Locride (oggi tra l'altro impegnata con anima e corpo nell'affascinantea ...dopo oltre dieci anni e in modalità riveduta e corretta del trasporto auto sui treni a... Vuoi correre e aiutare anche il cuore Fai le ripetute: ecco dove e come La strada della stagione della Juventus, diventa sempre più tortuosa, almeno fino a gennaio, almeno fino a quando non rivedremo Federico Chiesa e Paul Pogba. Il recupero di Chiesa, infatti, ...Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Parte oggi da Boudry (Svizzera) per arrivare il 7 settembre a Marsiglia (Francia), insieme alle squadre di Austria e Svizzera, il team italiano composto da 9 dipenden ...