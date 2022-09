(Di martedì 6 settembre 2022) L’ex difensore del Napoli, Kalidou, oggi al, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dei Blues. Ha dichiarato chetentava di convincerlo da tempo al passaggio di maglia. “Mi assilla da, o forse marzo, spammandomi messaggi, implorandomi di unirmi al club. Ha contribuito a far sì che avvenisse. Ho avuto molte conversazioni con lui e con Edou Mendy ed entrambi hanno avuto grandi cose da dire sulla squadra, sul club e sui suoi tifosi. Non so se se lo ricorda, ma prima che lasciasse il Napoli glipromesso che un giorno avremmo giocato di nuovo insieme. Sicuramente èuno dei motivi per cui ho preso questa decisione. Sapere che mi sarei riunito con i miei fratelli e avrei avuto un’altra possibilità di giocare, allenarmi e ridere di nuovo ...

napolista : #Koulibaly: «A giugno avevo già deciso di andare al Chelsea, è stato Jorginho a convincermi» Al sito dei Blues: «S… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Koulibaly su Jorginho: 'Al Chelsea anche grazie a lui, mi assilla da marzo, a giugno avevo già deciso che volevo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Koulibaly su Jorginho: 'Al Chelsea anche grazie a lui, mi assilla da marzo, a giugno avevo già deciso che volevo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Koulibaly su Jorginho: 'Al Chelsea anche grazie a lui, mi assilla da marzo, a giugno avevo già deciso che volevo… - napolimagazine : L'EX - Koulibaly su Jorginho: 'Al Chelsea anche grazie a lui, mi assilla da marzo, a giugno avevo già deciso che vo… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Kalidouha parlato al sito ufficiale del Chelsea e svelato l'importanza di Jorginho nella sua decisione: 'Mi assilla da, o forse marzo, spammandomi messaggi, implorandomi di unirmi al club. ......è pronta a regalare emozioni e tanti soldi da domani alle finale di Istanbul del 102023. Le ... Nonostante l'inizio balbettante, a vincere il girone dovrebbe essere il Chelsea diche ... Koulibaly: "Jorginho uno dei motivi per cui sono al Chelsea. Mi assilla da marzo" Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale dei Blues, nella quale ha parlato del suo rapporto con Jorginho ...Il commento di A. Giordano: “Il giorno in cui vennero presentati Lavezzi e Hamsik (Lavezzi e Hamsik), 16 luglio 2007, l’urlo preoccupante d’una Napoli ignara del proprio futuro finì per diventare la c ...