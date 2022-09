Kobo Clara 2E | la lettura diventa ecologica

(Di martedì 6 settembre 2022) Rakutenha presentato il nuovo2E, un nuovo device tascabile ed ecosostenibile per leggere e ascoltare. Scopriamolo insieme Rakuten, tra le aziende leader nel settore dell’eReading e dell’ascolto digitale, annuncia il nuovo2E, un eReader più ecosostenibile che presenta importanti aggiornamenti. Questo nuovo dispositivo, che rappresenta un importante passo avanti nella missione dell’azienda di migliorare la vita di chi legge, non solo è stato realizzato con una struttura esterna composta per oltre l’85% da plastica riciclata, di cui il 10% potenzialmente destinata agli oceani, ma presenta anche una tecnologia wireless Bluetooth ed è il primo device da 6’’ diad essere anche impermeabile. Tutti i dettagli relativi al nuovo ...

