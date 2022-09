Juventus, infortunio Chiesa: ritardo sulla tabella di marcia. Quando rientra (Di martedì 6 settembre 2022) Chiesa è a lavoro per recuperare dall’infortunio, ma i tempi per il rientro si sono allungati. Ecco Quando lo aspetta la Juventus Il recupero di Federico Chiesa dall’infortunio è in netto ritardo sulla tabella di marcia e non si rivedrà in campo tanto presto. E’ quello che scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport, che parla di un rientro in campo atteso ormai verso il mese di gennaio 2023. A quel punto sarebbe passato quasi un anno da quello sfortunato Roma-Juve in cui l’esterno si provocò la rottura del crociato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE sulla Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022)è a lavoro per recuperare dall’, ma i tempi per il rientro si sono allungati. Eccolo aspetta laIl recupero di Federicodall’è in nettodie non si rivedrà in campo tanto presto. E’ quello che scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport, che parla di un rientro in campo atteso ormai verso il mese di gennaio 2023. A quel punto sarebbe passato quasi un anno da quello sfortunato Roma-Juve in cui l’esterno si provocò la rottura del crociato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIESUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

