Inter-Bayern Monaco | Nagelsmann | “Vogliamo iniziare nel migliore dei modi”

Julian Nagelsmann in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco Giornata di vigilia per il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann che domani affronterà l'Inter a San Siro nella prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023. L'allenatore dei bavaresi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. La Champions League è sempre qualcosa di particolare, è l'ultima grande emozione che inizia. Che sensazioni ci sono?"Beh, sentire l'inno è qualcosa di bello. Io non sono mai stato a San Siro nella mia carriera, sono felice di poter giocare in questo stadio, pieno di storia, dove sono state giocate moltissime partite determinanti. Sappiamo che la prima partita non è ...

