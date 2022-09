Giuseppe Conte, il pollo in batteria che ci ha imposto il lockdown (Di martedì 6 settembre 2022) Il delitto più grosso di Giuseppe Conte consiste nell’avere funzionato come viatico per il supertecnico sciagurato: poi tutti gli altri. Ma che aspettarsi da un pollo in batteria escogitato da un comico in disarmo, uscito dall’incubatrice di una società di profilazione dati? Purtroppo, se la fortuna aiuta gli audaci, la disgrazia segue i coglioni: l’Italia nel suo momento più critico si è ritrovata in mano a questo acconto di premier, con una leadership metrosexual spartita fra il Rasputin del Grande Fratello, Casalino, e il Richelieu del Fatto, Travaglio. I risultati sono stati irripetibili, almeno speriamo; da consegnare a futura memoria e anche a damnatio memoriae: lo sbando di fronte al Covid, i lockdown dilatati, dalla Lombardia all’Italia, da due settimane a sine die, Speranza e Ricciardi, Arcuri ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 6 settembre 2022) Il delitto più grosso diconsiste nell’avere funzionato come viatico per il supertecnico sciagurato: poi tutti gli altri. Ma che aspettarsi da uninescogitato da un comico in disarmo, uscito dall’incubatrice di una società di profilazione dati? Purtroppo, se la fortuna aiuta gli audaci, la disgrazia segue i coglioni: l’Italia nel suo momento più critico si è ritrovata in mano a questo acconto di premier, con una leadership metrosexual spartita fra il Rasputin del Grande Fratello, Casalino, e il Richelieu del Fatto, Travaglio. I risultati sono stati irripetibili, almeno speriamo; da consegnare a futura memoria e anche a damnatio memoriae: lo sbando di fronte al Covid, idilatati, dalla Lombardia all’Italia, da due settimane a sine die, Speranza e Ricciardi, Arcuri ...

pedroelrey : Giuseppe Conte è di gran lunga il leader politico preferito da coloro di età compresa tra 18 e 24 anni -… - il_cappellini : Il leader della sedicente sinistra progressista, Conte, è un avvocato già premier con la Lega, oggi sostenuto da Tr… - AndreaMarcucci : La sponda progressista di riferimento per Giuseppe Conte e per il #M5S è quindi Donald Trump. E non avete neanche u… - isamiccoli52 : RT @jacopo_iacoboni: “Nessuno dica che Putin non vuole la pace, la pace va costruita”, ha detto oggi Giuseppe Conte, il candidato italiano… - GiuseppeMargio1 : @gladiatoremassi Anche la Annunziata, con le orecchie basse, fu costretta a leggere in diretta la lettera di replic… -

Il centrodestra si prende piazza del Popolo : i leader insieme sul palco. Ecco quando ... per il quale Calenda e Renzi sono stati fin troppo ottimisti, visto che andrà a posizionarsi con ogni probabilità alle spalle del partito di Giuseppe Conte. Il centrodestra ha deciso di chiudere con ... Salario minimo: i programmi dei partiti candidati alle elezioni politiche 2022 Giuseppe Conte, leader del Movimento ed ex Presidente del Consiglio, ha detto in un'intervista a Money.it: In realtà, come vedremo nei prossimi paragrafi, l'idea del M5S del salario minimo a 9 euro ... Elezioni 2022, Conte a Letta: “Trump Basta balle contro di me” (Adnkronos) – “Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ... Elezioni: Conte, Trump Goffi tentativi schizzare fango su di me "Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Cosi' il presidente M5s Giuseppe Conte su facebook. " ... ... per il quale Calenda e Renzi sono stati fin troppo ottimisti, visto che andrà a posizionarsi con ogni probabilità alle spalle del partito di. Il centrodestra ha deciso di chiudere con ..., leader del Movimento ed ex Presidente del Consiglio, ha detto in un'intervista a Money.it: In realtà, come vedremo nei prossimi paragrafi, l'idea del M5S del salario minimo a 9 euro ...(Adnkronos) – “Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ..."Succedono cose strane in questa campagna elettorale. Ora si tira in mezzo Trump. Il 25 settembre si avvicina, il M5S spaventa e si gioca sporco". Cosi' il presidente M5s Giuseppe Conte su facebook. " ...