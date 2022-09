Ficarra e Picone criticati per un tweet su Giorgia Meloni | “Non fate più ridere”

palermo24h : Ficarra e Picone attaccano la Meloni alludendo a Mussolini Un giorno diremo ah, quando c’era lei - mauapat : @dianaterza @FicarraePicone Sì appunto. Chi ha una mente limitata non può capire Ficarra e Picone. - mrmnft : @ilgiornale Troppo facile cari FICARRA e PICONE, ma così siete come i buffoni di corte a compiacere la CORTE. - ilgiornale : 'Oggi tutti a criticare la #Meloni. Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: 'Ah, quando c’era lei!''. Polemiche a n… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: 'Tutti a criticare la #Meloni. Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: 'Ah, quando c’era lei!''. Polemiche a non finire dop… -

Sono in arrivo anche nuovi film, 'Il primo giorno della mia vita' diretto da Paolo Genovese, poi 'Ritorno di Casanova' con con Salvatores, e 'La Stranezza' di Roberto Andò accanto a. ...La campagna elettorale in vista delle elezioni Politiche del 25 settembre s'infiamma e c'è anche qualche vip che interviene nel dibattito. Lo hanno fatto, a modo loro, ad esempio,, con un endorsement al contrario nei confronti della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. 'Oggi tutti a criticare la Meloni. Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: 'Ah, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La poesia come antidoto alla paralisi del pensiero. Come forma possibile di vita. Un “fuoco sapiente” che ci è stato donato dai greci, ma che abbiamo ormai perduto, immersi ...