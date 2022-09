Elezioni 2022, Letta ai candidati: “Fate tutto il possibile, è allarme democrazia” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un discorso ai candidati per “lanciare l’ultima fase della campagna elettorale, invogliandovi a fare tutto il possibile”. Lo ha detto Enrico Letta stamattina parlando ai candidati del Pd. “Voglio lanciare l’allarme per la democrazia italiana, peso le parole, non voglio usare parole a vanvera: abbiamo 17 giorni di campagna per cambiare completamente la storia del nostro Paese ed evitare che l’allarme per la democrazia ita diventi realtà”, ha spiegato il leader dem. Secondo Letta “ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese”. “Primo, una vittoria annunciata della destra e quindi liberi tutti, la destra ha già vinto e a quel punto perché votare il partito che è più in grado di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Un discorso aiper “lanciare l’ultima fase della campagna elettorale, invogliandovi a fareil”. Lo ha detto Enricostamattina parlando aidel Pd. “Voglio lanciare l’per laitaliana, peso le parole, non voglio usare parole a vanvera: abbiamo 17 giorni di campagna per cambiare completamente la storia del nostro Paese ed evitare che l’per laita diventi realtà”, ha spiegato il leader dem. Secondo“ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese”. “Primo, una vittoria annunciata della destra e quindi liberi tutti, la destra ha già vinto e a quel punto perché votare il partito che è più in grado di ...

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Calenda: 'Serve un governo di unità nazionale, anche con Meloni' [di VALERIA FORGNONE] - fattoquotidiano : Elezioni, Ilaria Cucchi a Milano: “Non mi piace perdere, l’ho dimostrato negli anni. Non accadrà neanche questa vol… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Telegiornale politico del mattino. Ultimissime notizie sulle elezioni politiche. 6 settem… - PecoraNera67 : RT @mittdolcino: BANG! Il -